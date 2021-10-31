Зеленский примет участие в климатическом саммите ООН [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, чтобы принять участие в саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства поехал на конференцию COP26 вместе с супругой. Саммит запланирован в английском городе Глазго.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго.
Отмечается, что выступление украинского президента на Конференции ООН состоится в понедельник, 1 ноября. Помимо этого глава государства проведет несколько встреч с президентами стран-участниц саммита.
Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.
Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.
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