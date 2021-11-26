Новим президентом Міжнародного червоного хреста стала жінка [ Редактировать ]
Новим президентом Міжнародного червоного хреста стала жінка - уперше за понад 150 років. Очолила організацію Мар'яна Сполярич Еґґер зі Швейцарії. До виконання своїх обов'язків нова президентка візьметься першого жовтня наступного року. Нині Сполярич працює помічником Генсека ООН. До цього вона багато років мала роботу в МЗС Швейцарії.
по теме
Міністр зустрінеться з керівництвом НАТО та міністрами закордонних справ ЄС.
"Щоб подорожувати Євросоюзом безпечно та без додаткових тестів і самоізоляцій, вакцинуйтеся". Приблизно такого змісту оголошення зробили в Єврокомісії.
"Щоб подорожувати Євросоюзом безпечно та без додаткових тестів і самоізоляцій, вакцинуйтеся". Приблизно такого змісту оголошення зробили в Єврокомісії.
Такий пункт міститься у коаліційній угоді, яку напередодні підписали політичні партії при формуванні нового кабінету міністрів.
Магдалена Андерсон відмовилася від посади через розвал коаліції, спровокований суперечками щодо держбюджету.