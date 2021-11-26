Анджей Дуда закликав збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі [ Редактировать ]
Збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі закликав польський президент Анджей Дуда. Він зробив відповідну пропозицію генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу. За словами Дуди, на східному фланзі також варто посилити місії - зокрема, військові навчання НАТО. На думку президента Польщі, так Альянс продемонструє всім потенційним агресорам, що готовий захищати й країни, що входять до складу НАТО, і його союзників.
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