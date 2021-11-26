Противник різко збільшив кількість обстрілів на сході країни [ Редактировать ]
Щонайменше 10 атак із важкого озброєння. На Донбасі противник різко збільшив кількість обстрілів. Чотири з них - із використанням забороненої зброї. Ворог обстрілював українські позиції біля Луганського, Авдіївки, Лебединського, Південного, Новотошківського, Катеринівки, Попасної та Красногорівки. Гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає.
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Зранку в напрямку Авдіївки ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82 калібру. Поблизу Луганського - відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Противник із заборонених важких мінометів обстріляв Водяне на півдні Донеччини. Також із мінометів гатили по пункту пропуску "Мар'їнка".
Крім того, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Кам'янки, Нью-Йорка, Луганського та в напрямку шахти "Бутівка".
Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького противник обстрілював із гранатометів. А в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів.
Труба розвідника - вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення.