У Запоріжжі мешканці цілого під'їзду стали бранцями однієї сусідки. У квартирі жінки прорвала труба, але вона навідріз відмовилася пускати комунальників. Два місяці люди сиділи без тепла та гарячої води. А коли прийшла поліція та ремонтники - і силоміць стали ламати двері у квартирі - їх мало не покусала зграя собак. Сергій Бордюжа далі.

Сидим в холоде. Греемся иногда газом…

А все через сусідку на п'ятому поверсі. У квартирі в жінки прорвало труби та батарею. Воду перекрили. Однак ліквідувати аварію власниця житла не квапиться, - скаржаться мешканці.

Олена Даниленко, мешканка будинку:

Мы уже неделю сидим без отопления. Мы два месяца сидим без горячей воды. Она не пускает наших монтеров. Просто пустить, чтобы отремонтировать там поставить, я не знаю, хомут, и дать людям воду и отопление. Она отказывается.

Мешканцям цього будинку на вулиці Комарова урвався терпець. Аби нарешті вмовити сусідку пустити до квартири аварійну бригаду, запросили й дільничного, і юриста. Та діалог - знову не склався.

У вас есть буквально минут 15-20. После чего будет вскрываться дверь и устраняться данная аварийная ситуация.

Юристи твердять - це законно.

Андрій Булавка, адвокат ОСББ:

Страждають люди й завдається шкода майну та життю інших співмешканців. Тому відповідно до статті 29 закону передбачено, що обслуговуюча організація має право на несанкціонований доступ із залученням правоохоронних органів, а також аварійно-рятувальної бригади.

Година вмовляння - і до роботи береться аварійно-рятувальна бригада.

Та вибити двері - пів біди, У квартирі - зо три десятки собак.

І ці собаки - ще один клопіт для цілого будинку.

Власницю квартири звати - Вікторія. Багато років її помешкання слугує притулком для вуличних собак - скаржаться сусіди.

Просто не возможно, потому что вонь такая, мне пришлось открыть окно на кухне и дверь в коридор. А дверь в коридор открываешь, а там тоже воняет.

Урешті-решт сантехніки до квартири потрапили.

Воды по щиколотку…

Та розгнівані власники - емоції виплескують на журналістів. Ножем б'ють по камері колег.

Опалення і гарячу воду людям таки повернули. Та сусідські війни на цьому не завершилися. З'ясовувати стосунки мешканці тепер будуть у судах. Одна сторона хоче компенсацій за холодні батареї. Інша - за пошкоджене майно. А ще доведеться відповідати й за напад на журналістів.