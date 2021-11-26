Володимир Зеленський проведе тригодинну прес-конференцію [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе пресмарафон. Запросили представників 30 ЗМІ. Медіазахід розпочнеться опівдні й триватиме три години. Інтер транслюватиме подію наживо. Нагадаю, цьогоріч у травні президентська пресконференція відбулася на авіабудівному підприємстві "Антонов", вона була присвячена другій річниці Зеленського на посаді.
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