В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект про эмбарго на импорт товаров из Беларуси. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента.

Автор законопроекта - народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дануца. В пояснительной записке сказано, что ситуация, сложившаяся в Республике Беларусь, "имеет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам и безопасности Украины".

Целью законопроекта является ограничение финансирования экономики Республики Беларусь украинскими потребителями путем запрещения импорта товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь.

Документ предлагает запретить импорт белорусских товаров и заключение соответствующих сделок. Исключение делается только для сделок купли-продажи, которые были заключены до принятия закона.

Уважая суверенитет Республики Беларусь и стремление ее народа к возвращению в демократический режим, предлагаемые нормы должны быть пересмотрены в случае изменения обстоятельств: проведения прозрачных и демократических выборов, прекращения притеснений прав политических деятелей и журналистов, освобождения всех политзаключенных.

Напомним, что с 6 ноября 2021 года Украина возобновила закупки электроэнергии из Беларуси из-за дефицита энергоресурсов.

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С начала июня 2021 года Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. На полгода введены санкции против товаров made in Ukraine: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковок, кирпича, керамической плитки, школьных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели.

Ранее сообщалось, что в Беларусь запретили ввозить автомобили Skoda, косметику Nivea и автомасла Liqui Moly.