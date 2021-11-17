Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго республики.

На официальном сайте ведомства данной информации пока нет. Между тем сообщается об аварийном отключении от сети первого энергоблока БелАЭС.

17 ноября 2021 года в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.

Вероятно, внештатная ситуация и является причиной прекращения поставок в Украину. На сайте "Укрэнерго" сообщается, что "ток" из Беларуси пока идет: Украина закупает 415 МВт/час.

Строительство АЭС в Беларуси ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).

3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Спустя несколько дней после запуска первая атомная электростанция Беларуси перестала работать. В правительстве отказались называть официальную причину остановки, однако, по информации СМИ, это случилось из-за поломки трансформатора напряжения.

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Напомним, что 17 ноября Беларусь якобы из-за ремонта прекратила прокачку нефти в Польшу.