Коронавірус не збирається відступати [ Редактировать ]
І, схоже, коронавірус не збирається відступати. Все більше його мутацій фіксують у світі. І нова загроза - "Омікрон". Він заразніший за "Дельту", кажуть науковці. Походить з Південної Африки. У Світовій медичній асоціації вже попередили - за небезпечністю новий штам може зрівнятися з Еболою.
У ВООЗ скликали спеціальне екстрене засідання. Кажуть, для прогнозів інформації поки що замало. Та й коронавірус розвивається в міру поширення, і багато нових штамів, зокрема з тривожними мутаціями, часто просто зникають.
Марія Ван Керхове, технічний керівник ВООЗ із COVID-19:
Ми маємо системи моніторингу по всьому світові, які дозволяють нам дуже швидко виявляти такі штами. Цей варіант виявили кілька тижнів тому і вчені вже діляться з нами інформацією про дослідження, щоби ми могли вжити заходів. Що насправді важливо для кожної конкретної людини - знизити взаємодію з іншими людьми, а також відомі заходи - правильне носіння масок, соціальна дистанція та вакцинація.
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Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели
Це вже було й не раз - переможні звіти МОЗ, зниження рівня захворюваності майже до нуля, спорожнілі коронавірусні відділення, кількість летальних випадків, що на піку сягала двохсот на день, стрімко скорочується.
І вже понад 40 відсотків мають одну дозу. А от повний курс вакцинації, як звітують у МОЗ, пройшов кожен третій дорослий українець.
Таке припустив глава німецької компанії BioNTech Угур Шахін. За його словами, вакцина, розроблена компаніями BioNTech та Pfizer, загалом захищає впродовж перших 9 місяців після щеплення.