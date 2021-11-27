І, схоже, коронавірус не збирається відступати. Все більше його мутацій фіксують у світі. І нова загроза - "Омікрон". Він заразніший за "Дельту", кажуть науковці. Походить з Південної Африки. У Світовій медичній асоціації вже попередили - за небезпечністю новий штам може зрівнятися з Еболою.

У ВООЗ скликали спеціальне екстрене засідання. Кажуть, для прогнозів інформації поки що замало. Та й коронавірус розвивається в міру поширення, і багато нових штамів, зокрема з тривожними мутаціями, часто просто зникають.

Марія Ван Керхове, технічний керівник ВООЗ із COVID-19: