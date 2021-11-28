В Украине расширилась "желтая" зона [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине в "желтой" зоне карантина находится 5 областей, а в "оранжевой" - только одна. Все остальные регионы "красные".
"Красная" зона
Эта зона охватывает г. Киев и такие области:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
- Полтавская область.
"Желтая" зона
Эта зона охватывает пять областей:
- Тернопольскую,
- Кировоградскую,
- Закарпатскую,
- Черновицкую,
- Харьковскую.
Как ранее сообщали, в Украине за прошлые сутки, 27 ноября, зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 774, медработников - 105).
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