В Украине в "желтой" зоне карантина находится 5 областей, а в "оранжевой" - только одна. Все остальные регионы "красные".

"Красная" зона

Эта зона охватывает г. Киев и такие области:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

"Оранжевая" зона

Полтавская область.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает пять областей:

Тернопольскую,

Кировоградскую,

Закарпатскую,

Черновицкую,

Харьковскую.

Как ранее сообщали, в Украине за прошлые сутки, 27 ноября, зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 774, медработников - 105).

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