Президент Зеленский в ходе встречи с журналистами заявил, что располагает информацией о готовящейся 1-2 декабря попытке госпереворота в стране при участии России. В госперевороте, по его словам, должен был принять участие украинский олигарх Ринат Ахметов, на сам процесс свержения власти, по сведениям Зеленского, собираются потратить миллиард долларов. Таким образом президент открыто объявил войну олигарху и всему его окружению.

Одна из самых уязвимых фигур из орбиты Ахметова в нынешнем правительстве – заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков. Именно его, что называется, через колено, пропихивал в нужное министерство Ринат Ахметов. Именно он фактически всю свою "трудовую деятельность" работает на интересы группы СКМ и его владельца.

Благодаря Ахметову Васьков в 2011 году стал начальником Одесского порта. Во имя интересов своего босса Юрий Васьков участвовал в отмывании денег на стройке Карантинного мола в Одессе, а затем, будучи главой ГП "АМПУ", за деньги государства углубил акватории в порту Южный, который находился в то время (2013-2014гг.) в аренде у структур Рината Ахметова. Только эти два эпизода нанесли ущерб государству на 375 млн долл.

Напомним, что основные интересы Ахметова сосредоточены в портах "Южный" и в Мариуполе, через которые группа СКМ переваливает руду и продукцию меткомбинатов. Госстивидоры полностью зависимы от грузов СКМ. Обеспечивал их работу уже будучи в 2015 г. замминистром инфраструктуры Украины все тот же Васьков.

Частный бизнес, которым занимался Васьков, - одесские транспортно-экспедиторские компании ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер", - находятся под следствием по делу о причинении государственному бюджету многомиллионных убытков при экспорте зерновых (ЕРГР№12021000000000254 от 18.02.2021 года - ч.5 ст.191 УК Украины).

27.06.2019 года ГБР внесло в ЕРГР по №6201900000000944 материалы (ч.2 ст.364 УК Украины) относительно должностных лиц ГП "АМПУ", ГП "ОМТП" и Министерства инфраструктуры Украины по событиям, которые происходили в период, когда Юрий Васьков был заместителем министра. Именно его считают ключевым должностным лицом, давшим "зеленый свет" буксирной схеме, по которой бюджет Украины потерял сотни миллионов гривен. Уголовные дела открываются, но, благодаря покровительству Рината Ахметова Юрий Васьков не только избегает правосудия, но и опять занимает ключевую должность в морской отрасли страны.

Уже будучи на посту заместителя министра инфраструктуры, Юрий Васьков активно лоббирует интересы Рината Ахметова в вопросе тарифов и портовых сборов.

Сможет ли он и дальше занимать эту должность после открытого конфликта президента и олигарха? Вопрос скорее к правоохранителям...