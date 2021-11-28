Украина стремится к членству в Европейском Союзе, но если желание Киева вступить в ЕС будет отвергаться, то Украина может обратить внимание на другие модели интеграции, например, норвежскую. Об этом в интервью немецкому Zeit заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Членство Украины в ЕС и НАТО - лишь вопрос времени. Украина - естественная часть европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что есть некоторый скептицизм в отношении расширения ЕС. И страна должна соответствовать всем критериям Копенгагена. Но это не главное препятствие для нашего членства в ЕС. Главное препятствие в том, что некоторые страны НАТО и ЕС все еще видят Украину через призму своих отношений с Россией.

Несмотря на уверенность в будущем членстве Украины в Евросоюзе, глава МИД не исключает, что возможен любой сценарий сближения с Европой.

Если ЕС продолжит свою двусмысленную политику в течение долгого времени, мы можем достичь точки в будущем, когда мы увидим, что ЕС рассматривает Украину как самодостаточный субъект, как и Турцию, но все еще не рассматривает вопрос о предоставлении полноправного членства. Это заставит нас искать другие модели сотрудничества с ЕС... Например, норвежская модель - полная интеграция без членства. Но еще раз хочу подчеркнуть: мы еще не дошли до того момента, когда нужно принимать это решение. Даже если ЕС не сможет дать нам обещание о членстве, наша правовая и экономическая модель будет все больше и больше соответствовать ЕС.

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и Европейскую ассоциацию свободной торговли, что позволяет ей пользоваться преимуществами европейского единого рынка. В 1994 году граждане Норвегии не поддержали на референдуме идею вступления в Евросоюз.

Ранее Кулеба заверил, что Украина не собирается решать конфликт на Донбассе силовым путем.