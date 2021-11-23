Украина и Европейский союз согласовали ряд договоренностей в сфере торговли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Работа для подписания договоренностей была проведена в течение 2 дней. Таким образом, было принято решение о внесении изменений в Дополнение XVII-3 (правила, применяемые к телекоммуникационным услугам), дополнение XVII-4 (правила, применяемые к почтовым и курьерским услугам) и дополнение XVII-5 (правила, применяемые к международному морскому транспорта) приложения XVII к Соглашению об ассоциации.

Достигнуты принципиальные договоренности относительно формата обновления приложения XV Приближение таможенного законодательств.

Отмечается, что стороны определили дальнейшие шаги для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.

Читайте также, на саммите Украина-ЕС стороны, кроме соглашения о едином авиационном пространстве, подписали еще два соглашения. Теперь Киев присоединится к двум программам - "Горизонт Европы" и "Креативная Европа", целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации.

Кроме того, Украина и Великобритания подписали соглашение, согласно которому, Киев получит кредит на развитие флота. Контракт на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов был подписан послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко.

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