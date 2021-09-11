Украина еще очень не скоро станет членом Европейского союза. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу, 11 сентября, на форуме "Ялтинская европейская стратегия", сообщает ТАСС.

Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев (условия вступления стран в ЕС - ред.). Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения.

При этом Керсти Кальюлайд отметила проблемы эстонского бизнеса в Украине.

Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат и заявил, что для ускорения заключения договоренностей надо поделиться частью своих акций... Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден.

Несмотря на такой "холодный душ", президент Эстонии заверила, что поддерживает стремление к членству в Евросоюзе Украины, Грузии и Молдовы. Она подчеркнула, что приближение к ЕС увеличит стоимость активов украинского бизнеса. Она сообщила, что говорила об этом с украинскими олигархами.

К сожалению, мне не удалось достучаться до них и сейчас, пользуюсь возможностью, хочу еще раз это повторить. Возможно, произойдет чудо и они услышат это, тогда Украина начнет приближаться к ЕС.

Как сообщали "Подробности", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на YES Brainstorming призвал Евросоюз не держать Киев на "крючке реформ". И признать, что Украину не принимают в Евросоюз лишь потому, что ЕС к этому политически не готов.