Украина "на расстоянии нескольких световых лет" от вступления в ЕС - президент Эстонии [ Редактировать ]
Источник: Global Look Press
Украина еще очень не скоро станет членом Европейского союза. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу, 11 сентября, на форуме "Ялтинская европейская стратегия", сообщает ТАСС.
Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев (условия вступления стран в ЕС - ред.). Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения.
При этом Керсти Кальюлайд отметила проблемы эстонского бизнеса в Украине.
Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат и заявил, что для ускорения заключения договоренностей надо поделиться частью своих акций... Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден.
Несмотря на такой "холодный душ", президент Эстонии заверила, что поддерживает стремление к членству в Евросоюзе Украины, Грузии и Молдовы. Она подчеркнула, что приближение к ЕС увеличит стоимость активов украинского бизнеса. Она сообщила, что говорила об этом с украинскими олигархами.
К сожалению, мне не удалось достучаться до них и сейчас, пользуюсь возможностью, хочу еще раз это повторить. Возможно, произойдет чудо и они услышат это, тогда Украина начнет приближаться к ЕС.
Как сообщали "Подробности", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на YES Brainstorming призвал Евросоюз не держать Киев на "крючке реформ". И признать, что Украину не принимают в Евросоюз лишь потому, что ЕС к этому политически не готов.
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