Европейский Союз политически не готов предоставить Украине членство, и этот вопрос не касается внедрения реформ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступлени на форуме "Ялтинская европейская стратегия", что сообщает УНИАН.

Я не прошу сделать исключение для Украины, нет! То, что я прошу, предлагаю, и я никогда не жалуюсь, касается признания простого факта - что речь идет не только о реформах, когда речь ведется о вступлении в Европейский Союз. И политическое решение стран-членов ЕС принять другую страну членом не только основывается на реформах. Прекратите держать Украину на крючке реформ.

Глава МИД заявляет, что реформы важны и он поддерживает их, и делает все возможное, чтобы Украина трансформировалась.

Но я устал видеть, как другие страны воспитывают нас реформами и не говорят правду - что мы не хотим вас в ЕС, потому что мы политически не готовы! Не потому, что вы не готовы в плане реформ! И снова, я хочу избежать любого недоразумения, мы нуждаемся в реформах ради этой страны, мы продолжим реформы - и это абсолютный факт. Мы не стремимся (получить) никаких оправданий. Прекратите относиться к нам таким образом.

Дмитрий Кулеба акцентировал на том, что Украина не имеет разногласий с Евросоюзом относительно важности реформ.

Я согласен, что предельный порог для вступления сейчас намного выше, чем раньше. Но я настаиваю, что вопрос вступления является в первую очередь политическим. И если взглянете сейчас на Западные Балканы, вы увидите, что они (реформы - ред.) воплощаются сейчас, пока мы разговариваем. Речь идет о политике... Если Европейский Союз на внутреннем уровне примет решение о том, что Украина одна из нас - мы увидим абсолютно другую динамику поддержки продвижения реформ. Это то решение, которое должно быть принято.

Напомним, что 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Евросоюз будет ослабевать без Украины, а НАТО - иметь потери.