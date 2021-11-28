Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса. Он не видит альтернативы минским соглашениям.

Об этом министр рассказал в интервью немецкому изданию Zeit.

"Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. ... Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем", - заявил Кулеба.

По его словам, "есть только одна альтернатива дипломатии: война. И Украина не ищет войны".

"Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы намного больше", - добавил он.

Читайте также Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Кулеба также высказал мнение, что альтернативы минским соглашениям нет.

Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.

Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.