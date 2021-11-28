Украина не собирается решать конфликт на Донбассе силовым путем - Кулеба [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса. Он не видит альтернативы минским соглашениям.
Об этом министр рассказал в интервью немецкому изданию Zeit.
"Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. ... Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем", - заявил Кулеба.
По его словам, "есть только одна альтернатива дипломатии: война. И Украина не ищет войны".
"Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы намного больше", - добавил он.
Кулеба также высказал мнение, что альтернативы минским соглашениям нет.
Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.
Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Де саме це сталося, у штабі не уточнюють, але кажуть, що під вогнем були Мар'їнка та Новомихайлівка. Також гаряче було і на передових позиціях біля окупованої Горлівки.
Про це під час пресмарафону у зв'язку з серединою каденції заявив президент Зеленський.
Ворог вів вогонь у напрямку Авдіївки та Лебединського з мінометів 120-го калібру. Поблизу Красногорівки застосував 82-ий калібр.
Авторитетні сенатори - республіканець з Огайо Роб Портман і демократка від Нью-Гемпширу Джин Шахін - пропонують додати ще 50 мільйонів доларів для України, тобто - зафіксувати безпекову допомогу Києву на рівні трьохсот п'ятдесяти мільйонів доларів.
Противник вів вогонь у напрямку Авдіївки та Лебединського з мінометів 120 калібру. Поблизу Красногорівки застосував 82 калібр.
Наразі в ситуації постійних загострень на фронті, нагромадження російської техніки та військ на кордоні, танкові сили в постійній бойовій готовності. Адже в разі потужної ескалації, саме "ведмедики" - так армійці ласкаво називають танки - прийдуть на допомогу піхоті.