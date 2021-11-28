Один загиблий. Це - ціна, яку Україна заплатила цього тижня у війні на Донбасі. Хоча загалом в останні дні на фронті - можна говорити про певну стабілізацію. Ворог стріляє менше. І вже Не накривав вогнем мирні квартали, як минулого тижня. Наш воєнкор Руслан Смєщук цю ніч пробув на передовій. Його репортаж - дивіться далі.

Вечірнє сонце сідає за обрій. На передових армійських позиціях біля Попасної, на Луганщині, починається "темне" чергування. До ворожих окопів звідси - лише кількасот метрів.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от пів години пройшло десь з того моменту, як тут стало темно, як кажуть на фронті - впало світло. І військові розповідають, що саме ось цей час - один із найнебезпечніших у нічних чергуваннях. Бо саме в цей час починається активізація прострілів та обстрілів.

Ось воно тільки но починає темніти зараз - вони, як правило, ось у цей час популькати. Сьогодні Богу дякувати якось тихенько.

Але ця тиша - оманлива.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

В даний момент тихо - нічого на фоні немає. А так інтервал в декілька хвилин і може бути постріл з одного боку, з другого.

Так само, як і темрява. Бо зараз на фронті й в армійців, і у ворога багато техніки, яка дозволяє бачити все, немов удень.

Ні птичкі, ні зайця, ні сепара... Тишина...

На небі сходить місяць. Ніч буде світла. Далі - ще кілька годин очікування чергової атаки.

Ігор, військовослужбовець збройних сил України:

Незвично тихо, така тиша - вона напрягає. Бо не знаєш де - що... Може вони зараз замерзли, все ж таки на вулиці морозець, не хочуть виходити.

Але бійці самі не провокують. Якщо й стріляють, то по вогневих точках ворога. А вони - мовчать... Хоча невдовзі супротивник дає про себе знати.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Вояки спочатку почули, а потім побачили в небі ворожий дрон-розвідник. Зараз тут такий стан підвищеної боєготовності, адже дуже часто вслід за появою коптера чи іншого дрона починається обстріл із важких калібрів.

Позивний "Ураган", військовослужбовець збройних сил України:

Прилетів, повисів над нами, поміняв напрямок - пролетів ще кілометрів зі п'ять - і полетів на сепарську територію.

Питаю, чому не спробували збити.

Позивний "Ураган", військовослужбовець збройних сил України:

Коли він летить на кілометрі його неможливо дістати, це яким віртуозом треба бути.

А ще - це демаскування себе. І знову тиша й очікування.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ще один важливий момент - температура. Зараз на вулиці мінус, і в таких умовах військовослужбовці по декілька годин знаходяться на спостережних пунктах, при цьому вони не можуть грітися, адже найменше джерело тепла буде помічено ворожими спостерігачами в тепловізори.

І як витримати? Ми трошки моржі в душі.

Невдовзі приходить нова зміна. Один із вояків, Анатолій, на фронті від самого початку. Це - не рідкість, але щороку таких людей - тут - в окопах дедалі менше.

Анатолій, військовослужбовець збройних сил України:

Чому і досі тут? - Ха-ха. Це моя країна, моя сім'я. Якби не ми - вони б були вже там. Оце одна причина. - І ви й далі плануєте бути тут? - Так. - Ну ви ж розумієте, що це ще може довго тривати? - Знаю! Я знав на що підписувався.

До ранку на цих позиціях - тиша. Можливо, ворожа розвідка дізналася про репортерів в окопах, і супротивник зачаївся. Таке на передовій буває.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

82 міна... летіла з напрямку малої промки... було десять приходів це тут все осколками посічено, це був перший приход.

А ось це вже звичніша фронтова ситуація. Це - Світлодарська Дуга, позиції навпроти окупованої Горлівки.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Перші п'ять - це були пристрелочные, а інші лягли вже прямо по жилій зоні, там де знаходиться жилий склад, бліндажі все. Слава Богу ніяких втрат немає - всі живі-здорові.

Цього тижня противник стріляв майже вздовж всієї лінії зіткнення. Хоча на фронті зараз - певна стабілізація. І ворожі міни падають на мирних жителів. Як це було у Невельському минулого тижня, коли снаряди зруйнували кілька будинків.

Але попри певну деескалацію - на фронті майже щодня поранені.

А у п'ятницю снайпер убив Алі Наїба Алхаслі - українського вояка азербайджанського походження. Чоловік народився в Азербайджані, але жив у Харкові, воював з дві тисячі вісімнадцятого. Професійно займався бойовими мистецтвами, і виходив на ринг у формі з українським надписом Воїн.