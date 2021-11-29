Карпаты засыпает снегом [ Редактировать ]
В понедельник, 29 ноября в Карпатских горах идет снег, облачно. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
На горе Поп Иван Черногорский видимость до 40 м, температура воздуха снизилась до -3 градусов.
По состоянию на 07:45 29.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -3. Падает снег.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
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