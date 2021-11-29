В понедельник, 29 ноября в Карпатских горах идет снег, облачно. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На горе Поп Иван Черногорский видимость до 40 м, температура воздуха снизилась до -3 градусов.

По состоянию на 07:45 29.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -3. Падает снег.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.