По состоянию на понедельник, 29 ноября, "желтую" зону карантина в Украине сократили. Закарпатская область перешла в "оранжевую" зону. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

"Красная" зона

Эта зона охватывает г. Киев и такие области:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

"Оранжевая" зона

Полтавская,

Закарпатская.

"Желтая" зона

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая,

Харьковская.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 28 ноября в Украине зафиксировали 5 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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