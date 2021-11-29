Карантинное зонирование в Украине обновили [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 29 ноября, "желтую" зону карантина в Украине сократили. Закарпатская область перешла в "оранжевую" зону. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
"Красная" зона
Эта зона охватывает г. Киев и такие области:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
- Полтавская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая,
- Харьковская.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 28 ноября в Украине зафиксировали 5 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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