В Україні підвищиться прожитковий мінімум – міністр соцполітики [ Редактировать ]
З першого грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Тож будуть перераховані і зарплати, і пенсії. Мінімальний оклад зросте на 500 гривень. А мінімальна й максимальна пенсії - на 80 і 200 гривень відповідно. Це пов'язано із тим, що в кожного пенсіонера свій трудовий стаж. То й розмір підвищення у всіх буде різний, зауважила в ефірі нашого телеканалу Марина Лазебна - міністр соцполітики.
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України:
Підвищення отримають і інваліди війни, і ветерани праці, і пенсії за особливі заслуги. Тому оце підвищення, яке очікувати людям з першого грудня, крім того, це 10-те підвищення за рік. У нас більше 11 етапів підвищення пенсій на наступний рік. Саме потужне - це березень. Індексація пенсій, вона буде зроблена на 14%.
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