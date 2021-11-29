З першого грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Тож будуть перераховані і зарплати, і пенсії. Мінімальний оклад зросте на 500 гривень. А мінімальна й максимальна пенсії - на 80 і 200 гривень відповідно. Це пов'язано із тим, що в кожного пенсіонера свій трудовий стаж. То й розмір підвищення у всіх буде різний, зауважила в ефірі нашого телеканалу Марина Лазебна - міністр соцполітики.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України: