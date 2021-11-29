У Верховній Раді планують виступ президента та бюджет на наступний рік [ Редактировать ]
Виступ Президента та розгляд бюджету на наступний рік. Такі плани на цей тиждень у Верховної Ради. Зеленського нардепи слухатимуть у середу. Про що саме говоритиме - невідомо, жодних запитань до Президента регламентом не передбачено. Від уряду очікують подання кошторису - найімовірніше, його розглянуть у четвер. Але перед цим мають ухвалити податковий законопроєкт. Його називають ресурсним, і очікують надходжень до бюджету - приблизно 15 мільярдів гривень. Кілька разів документ із розгляду знімали, мовляв, за браком голосів. Нині ж кажуть - дійшли згоди. Голова Верховної Ради сподівається, що голоси за кошторис - знайдуться.
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:
Якщо ми не голосуємо в другому читанні, ми фактично розкриваємо постатейне голосування в третьому читанні й це означає, що у разі не підтримки в другому читанні депутати повинні бути готові до того, що до Нового року ми змінимо календарний графік і будемо щодня голосувати постатейно для того, щоб до Нового року Україна отримала цей бюджет.
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