Надзвичайна подія в одній зі шкіл Одеси. Уранці - щойно почалися уроки - в одному з кабінетів... впала частина стелі. На той момент у класі були діти. Чи є серед них постраждалі й чому це сталося - дивіться далі.

Обвалилася стеля в кабінеті інформатики! Масштаб пошкоджень можна зрозуміти лише з цього короткого відео - його зняли учні. В саму школу - журналістів не пускають через карантинні обмеження. Відомо, що інцидент стався під час перерви, коли в кабінеті було шістнадцять старшокласників і вчитель.

Ірина Чубенко, директорка школи № 111:

Жодного постраждалого учня в нашій школі немає. Один з учнів знаходився в безпосередній близькості до частини обвалу, всі діти були оглянуті медичною сестрою, всі діти цілі і не ушкоджені. Саме це приміщення не викликало занепокоєння адміністрації з приводу його стану.

У міському департаменті освіти кажуть: обвалилася лише штукатурка, а ось чому так сталося - наразі з'ясовують. Останній раз ремонт у цьому кабінеті робили чотири роки тому. А будівлі - майже сто років.

Олена Буйневич, начальниця Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

Кабінет, в якому сталася ця подія, розташований на другому поверсі триповерхової будівлі, тому ніякого відношення до стелі закладу, до даху закладу, цей кабінет не має.

Самих школярів переляканими не назвеш. Діти більше обговорюють відео та реакцію соцмереж, ніж саму подію.

Аліна Бережна, школярка:

Ну, учителя все на нервах, а вот тот мальчик, который снимал это всё - вроде его ждёт какое-то наказание или что-то еще там, не знаю.

Справою вже зайнялася поліція. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження, але ще не визначилися з його кваліфікацією. Імовірно, випадок будуть розслідувати як "службову недбалість".