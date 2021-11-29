COVID-19 в Україні: майже шість тисяч людей інфікувалися за добу [ Редактировать ]
Тепер про ковідну статистику. У вихідні показники традиційно нижчі, ніж зазвичай. На сьогодні в Україні активних хворих на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому. Майже шість тисяч українців інфікувалися за добу. Одужало вдвічі більше, 297 пацієнтів померли. Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Миколаївщині. Наразі в червоній зоні 18 областей і Київ. Щодо темпів імунізації, за минулу добу вакциновано майже 94 тисячі українців. Загалом від початку кампанії щеплено понад 13 мільйонів.
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Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають - у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби.
Їх тепер там дві - разом із Полтавською. У "жовтій" лишилися чотири регіони. Решта 19 - у "червоній" зоні.
Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Добовий показник у столиці та цих регіонах - понад тисяча.
Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Львівській областях.
Найбільше інфікувань у Києві, у Запорізькій та Львівській областях.