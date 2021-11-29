Тепер про ковідну статистику. У вихідні показники традиційно нижчі, ніж зазвичай. На сьогодні в Україні активних хворих на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому. Майже шість тисяч українців інфікувалися за добу. Одужало вдвічі більше, 297 пацієнтів померли. Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Миколаївщині. Наразі в червоній зоні 18 областей і Київ. Щодо темпів імунізації, за минулу добу вакциновано майже 94 тисячі українців. Загалом від початку кампанії щеплено понад 13 мільйонів.