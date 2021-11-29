Сам винайшов вакцину і сам щепив нею всіх охочих. Прокуратура німецького міста Любек готується висунути звинувачення проти бізнесмена і професора - за нелегальну імунізацію.

Що не так із його препаратом? І чим це загрожує винахіднику? Усі подробиці - розкаже Тетяна Логунова.

Ця історія така дивна, аж не віриться, що трапилася вона в законослухняній Німеччині. У неділю поліція міста Любек повідомила: силовики зупинили нелегальну акцію з імунізації проти коронавірусу. Відбувалася вона в аеропорту міста. Бізнесмен і власник летовища, а за сумісництвом ще й професор медицини, Вінфрид Штьоккер щепив людей вакциною власного виробництва. Препаратом, який не пройшов жодних клінічних випробувань і, відповідно, заборонений для використання. Ін'єкції винахідник робив власноруч усім охочим. Таких зібралося кілька сотень. Доки акцію не розігнала поліція, щонайменше пів сотні людей встигли отримати експериментальне щеплення.

Про винахід вакцини проти коронавірусу - пан Штьоккер публічно заявив більше як рік тому. Препарат на основі рекомбінантного антигену професор винайшов у власній лабораторії. Його дію перевірив на собі, родичах та колегах. І заявив про разючу ефективність - 97 відсотків.

Вінфрид Штьоккер, професор:

Усі, кого я щепив, захищені й задоволені. І всі дуже вдячні, що я їх імунізував.

Професор направив результати свого дослідження в Інститут імені Пауля Ерліха, де ухвалюють рішення про сертифікацію вакцин. З проханням перевірити його препарат на добровольцях. Науковці професорові відмовили і повідомили про його досліди в прокуратуру.

Прокуратура займається і вчорашньою акцією в аеропорту. Вакцину - вилучили, імунізованих - опитали. Професорові готуються висунути звинувачення в порушенні закону про лікарські засоби. Йому загрожує чималий штраф і навіть тюремне ув'язнення.