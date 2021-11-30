В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса, кроме того, за сутки умер 561 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

Суточная статистика

Новых случаев - 10 554,

Смертей - 561,

Госпитализаций - 1749,

Выздоровлений - 25 318.

За сутки сделали 36 476 ПЦР-тестов, 8839 ИФА-тестов и 33 811 эксперс-тестов.

Ситуация в регионах и вспышка в Киеве

В столице за минувшие сутки зафиксировали значительный рост новых заражений - 1646 и 35 смертей. По сравнению с другими регионами - это вдвое больше.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (1646), Полтавской области (875), Донецкой области (706), Черкасской области (645).

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке.

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