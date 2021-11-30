Вашингтон і далі фіксує збільшення російських сил поблизу України [ Редактировать ]
Пентагон попередив Росію та Білорусь про наслідки у разі загострення на українських кордонах. За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, Вашингтон і далі фіксує збільшення російських сил поблизу України.
Зростає не лише число військових, а й кількість родів військ. Оприлюднювати конкретні цифри Кірбі поки що не став. Але застеріг, що будь-яка ескалація спричинить "серйозні дії" з боку США та їхніх союзників.
Те саме стосується і ситуації на кордоні України з Білоруссю, яка від завтра планує розпочати активні військові навчання.
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Те, що відбувається зараз - імовірно, спроби окупанта розширити ескалацію вглиб наших територій. Тож, усі повідомлення щодо загострення і нападу - так би мовити, розганяються саме для реалізації цих задумів.
Цілком можливо, Джо Байден знову зустрінеться з Путіним. Водночас у США розглядають чергові фінансові та економічні обмеження проти РФ.
Йдеться про додаткові військові сили, кораблі та винищувачі. Ресурси країни готові надати нам на тлі інформації про ймовірну загрозу вторгнення Росії.
До "чорного" списку можуть потрапити вище російське керівництво, яке бере участь у плануванні або здійсненні вторгнення.
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