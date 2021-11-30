В Украине сокращают срок действия "желтых" COVID-сертификатов [ Редактировать ]
В Украине с 6 декабря изменится срок действия "желтого" сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
"Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней. "Желтый" сертификат - это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19", - рассказал Ляшко.
Министр отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:
- Pfizer - 21 день,
- Moderna - 28 дней,
- CoronaVac - 14 дней,
- AstraZeneca - 28 дней.
В Украине за минувшие сутки, 29 ноября, зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса, кроме того, за сутки умер 561 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.
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