Будь-яка ескалація Білорусі чи Росії спричинить "серйозні дії" з боку США – Джон Кірбі [ Редактировать ]
Пентагон попередив Росію та Білорусь про наслідки у разі загострення на українських кордонах.
За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, Вашингтон і далі фіксує збільшення російських сил поблизу України. Зростає не лише число військових, а й кількість родів військ.
Оприлюднювати конкретні цифри Кірбі поки що не став. Але застеріг, що будь-яка ескалація спричинить "серйозні дії" з боку США та їхніх союзників.
Те саме стосується і ситуації на кордоні України з Білоруссю, яка від завтра планує розпочати активні військові навчання.
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Зростає не лише число військових, а й кількість родів військ. Оприлюднювати конкретні цифри Кірбі поки що не став.
Те, що відбувається зараз - імовірно, спроби окупанта розширити ескалацію вглиб наших територій. Тож, усі повідомлення щодо загострення і нападу - так би мовити, розганяються саме для реалізації цих задумів.
Загроза повномасштабного нападу на Україну з боку Росії є цілком реальною. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Йдеться про додаткові військові сили, кораблі та винищувачі. Ресурси країни готові надати нам на тлі інформації про ймовірну загрозу вторгнення Росії.
Перший варіант передбачає перекидання кількох сотень військових на підтримку канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчаннях.