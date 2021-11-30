Оприлюднювати конкретні цифри Кірбі поки що не став.

Пентагон попередив Росію та Білорусь про наслідки у разі загострення на українських кордонах.

За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, Вашингтон і далі фіксує збільшення російських сил поблизу України. Зростає не лише число військових, а й кількість родів військ.

Оприлюднювати конкретні цифри Кірбі поки що не став. Але застеріг, що будь-яка ескалація спричинить "серйозні дії" з боку США та їхніх союзників.

Те саме стосується і ситуації на кордоні України з Білоруссю, яка від завтра планує розпочати активні військові навчання.