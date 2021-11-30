Пентагон попередив Росію та Білорусь про наслідки в разі загострення ситуації на українських кордонах. За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, Вашингтон і далі фіксує збільшення російських сил поблизу України. Конкретних цифр він поки що не оприлюднив. Але застеріг: будь-яка ескалація спричинить - цитую - "серйозні дії" з боку США та їхніх союзників. Те саме, за словами Кірбі, стосується і ситуації на кордоні України з Білоруссю, яка від завтра планує розпочати активні військові навчання.