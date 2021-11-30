Противник точно знав, що гатить не по військових

Розбиті будинки й поранений мирний житель. На Донбасі ворог понад годину бив зі ствольної артилерії по житлових кварталах Станиці Луганської. Загалом випустив майже пів сотні снарядів.

Наші армійці кажуть - противник точно знав, що гатить не по військових, адже відстань до лінії фронту там - менше ніж два кілометри. Наслідки обстрілу бачив Руслан Смєщук.

Юлія, жителька Станиці Луганської:

Ми думали нас поразрывает на мелкие части. Мы забежали, упали, начали кто молиться, кто шо…

Місто Станиця Луганська. Тут - єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно.

Олександр, житель Станиці Луганської:

Не меньше получаса. Ну выстрелов, ну сорок наверное.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це останній жилий будинок у цьому районі. Був. Більшість людей поїхали звідси ще у 2014 році, на початку бойових дій. І ось пряме влучання в дах. Лише дивом ніхто не загинув.

На момент вибуху всередині була власниця частини цього барака. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все лишила й поїхала геть.

А пані Ольга, хоч і боїться, що подібні жахіття можуть повторитися, поки що вирішила лишитися.

Ольга, жителька Станиці Луганської:

Боюсь, боюсь - страшно. Не хотелось бы. А уехать? Могу... Могу уехать. Но здесь работа, а я в таком возрасте, что тяжело устроиться где-то, так что работа держит.

Більшість снарядів і мін поцілили по місцевих залізничних підприємствах.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це ще одне місце влучання, снаряд розірвався тут. Осколками пошкодило приміщення охоронця. Він під час артилерійського удару був усередині й дістав поранення.

Світлана, жителька Станиці Луганської:

Он молодец, что он лег. Когда услышал выстрелы. Он лег. А если бы сидел, то пострадал бы серьёзнее.

Також унаслідок обстрілу Станиці Луганської та позицій поблизу Старого Айдара легкого поранення зазнав один армієць.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Приблизна кількість снарядів - це по 40 на кожний населений пункт. Вогонь вів супротивник з тимчасово непідконтрольної території.

Наразі частина вулиць обстріляного міста - знеструмлена.

Анатолій, житель Станиці Луганської:

Электричества нет. Вся правая сторона, Чкалова, и в пятиэтажке.

Наші бійці кажуть: на цьому напрямку такої активності з боку ворога не було, напевно, років зо два.