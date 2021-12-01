В Азербайджані розбився гелікоптер: 14 загиблих [ Редактировать ]
Військовий гелікоптер розбився під час навчань в Азербайджані. Загинули 14 армійців.
Троща сталася на авіаційному полігоні Гарахейбат. Вижили лише двоє бійців.
На місце катастрофи прибули правоохоронці - вони розпочали розслідування, що має встановити причини падіння.
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Ці швидкі американські судна - частина безпекової допомоги Вашингтона для військово-морських сил України. Катери озброєні гарматами та кулеметами.
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Зі Сполучених Штатів в Одесу, на борту транспортного судна прибули два патрульні катери.