Усього в світі інфекцію напередодні діагностували у майже 600 тисяч людей.

"Омікрон" проти "Дельти". Виявлений в Африці штам коронавірусу може витіснити попередню найпоширенішу мутацію. Про це заявив очільник Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки Адріан Пурен.

За його словами, вже до кінця місяця науковці мають встановити, як саме "Омікрон" оминає імунітет і потрапляє в людський організм, та наскільки ефективні проти нього вакцини. Лікарі у ПАР розповіли журналістам, що вірус-мутант нібито викликає легкі симптоми - сухий кашель, лихоманку та нічну пітливість.

Недужих новим варіантом уже зафіксували у Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії. Добовий приріст наближається до максимальних показників. У Німеччині минулої доби виявили 55 тисяч нових заражень Ковідом. А у Франції - 47 тисяч.

Усього в світі інфекцію напередодні діагностували у майже 600 тисяч людей. З них 8 тисяч - померли від ускладнень.