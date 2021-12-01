Штам "Омікрон" може витіснити "Дельту" [ Редактировать ]
"Омікрон" проти "Дельти". Виявлений в Африці штам коронавірусу може витіснити попередню найпоширенішу мутацію. Про це заявив очільник Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки Адріан Пурен.
За його словами, вже до кінця місяця науковці мають встановити, як саме "Омікрон" оминає імунітет і потрапляє в людський організм, та наскільки ефективні проти нього вакцини. Лікарі у ПАР розповіли журналістам, що вірус-мутант нібито викликає легкі симптоми - сухий кашель, лихоманку та нічну пітливість.
Недужих новим варіантом уже зафіксували у Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії. Добовий приріст наближається до максимальних показників. У Німеччині минулої доби виявили 55 тисяч нових заражень Ковідом. А у Франції - 47 тисяч.
Усього в світі інфекцію напередодні діагностували у майже 600 тисяч людей. З них 8 тисяч - померли від ускладнень.
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Ушпиталили близько двох тисяч. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції у Києві, на Донеччині й Полтавщині.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані майже 11 мільйонів.
Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.
За інформацією ЗМІ, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, виступили проти зняття окремих обмежень, зокрема, вимоги надавати довідку про вакцинацію для відвідування громадських місць.
Разом з тим в ВООЗ закликають уряди не обмежувати подорожей з огляду на новий штам. Його потенційні загрози вивчають.