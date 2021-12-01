В Украине хотят ввести новый праздник [ Редактировать ]
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В Украине может появиться новый праздник, посвященный знаменитому национальному блюду - борщу. "Проект постановления об установлении Дня украинского борща" внесла группа народных депутатов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №6361, инициатива установления Дня украинского борща - дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и таким образом обмениваются ценной культурологической информацией - "призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, притяжение культурной традиции".
"Борщ - это не только традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности, имеющий, в том числе, историческое, географическое и геополитическое значения", - говорится в пояснительной записке.
Как и когда хотят отмечать праздник в честь борща
День украинского борща предлагают отмечать на государственном уровне.
Предлагаемая дата для празднования - ежегодно во вторую субботу сентября.
Законодатели рекомендуют Кабмину разработать с привлечением общественности и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского борща, предусмотрев, в частности:
- проведение ежегодных мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины;
- проведение в учебных заведениях, заведениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене украинского борща, его культурологической составляющей, как готовили это блюдо разные поколения украинцев, его влияние на общественную жизнь.
Соавтор инициативы народный депутат Ольга Стефанишина в своем Facebook обратила внимание, что украинский борщ - не просто блюдо национальной кухни, а также "частица нашей ДНК".
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