Масштабний канал контрабанди лісу викрили на Прикарпатті. Місцевий підприємець за фіктивними документами експортував деревину у різні країни світу. Найбільше - до Китаю. Від початку року переправив на понад 2 мільйони гривень. Затримали контрабандиста в Одеському порту, коли продавав партію. Під час трусу виявили десятки кубометрів лісу на понад пів мільйона гривень.

Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області: