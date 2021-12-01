Прикарпатський підприємець очолював масштабну контрабанду лісу [ Редактировать ]
Масштабний канал контрабанди лісу викрили на Прикарпатті. Місцевий підприємець за фіктивними документами експортував деревину у різні країни світу. Найбільше - до Китаю. Від початку року переправив на понад 2 мільйони гривень. Затримали контрабандиста в Одеському порту, коли продавав партію. Під час трусу виявили десятки кубометрів лісу на понад пів мільйона гривень.
Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області:
Попри свій легальний бізнес він і ще налагодив і вивезення лісодеревини закордон на підставі фіктивних документів. Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець купував використані товарно-транспорті накладні. На підставі цих товарнотраспортних накладних отримував сертифікати, необхідні для експорту лісу за кордон.
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Місцевий підприємець за фіктивними документами експортував деревину у різні країни світу. Найбільше - до Китаю. Від початку року переправив на понад 2 мільйони гривень.
Затримали контрабандиста в Одеському порту під час чергового продажу партії лісу. Під час огляду правоохоронці помітили розбіжності - за документами була нібито сосна, а насправді в контейнерах - виявили смереку.
Щоб не допустити прориву мігрантів, - прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та працівники СБУ - спільно проводять тренування. За легендою, понад тисячу умовних біженців намагалися незаконно перетнути рубіж.
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Вони навмисно занижували обсяги зрубаного, аби потім дешево продати ліс деревообробним компаніям.
Чоловік завантажив популярний південно-корейський серіал "Гра в кальмара" в Китаї, перезалив його на USB-накопичувачі та продавав співвітчизникам. Один зі школярів, який купив серіал, отримав довічне ув'язнення.