Спалах інфекції зафіксували на півдні континенту, і східних країн Африки він не дістався.

Не панікувати щодо ситуації із появою нового штаму коронавірусу "Омікрон". Закликають в українському консульстві в Кенії. Спалах інфекції зафіксували на півдні континенту, і східних країн Африки він не дістався. Тож авіаційне сполучення зі світом тут не припиняється.

Щоправда уряд Кенії вже впровадив суворіші умови в'їзду для громадян Південно-Африканської республіки та Ботсвани. Зараз на узбережжі Кенії відпочиває чимало українських туристів і повернення додому відбуватиметься для них, як зазвичай, - зазначили у консульстві.

Олексій Сєрков, почесний консул України в Момбасі, Республіка Кенія: