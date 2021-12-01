В українському консульстві в Кенії закликають не панікувати через "Омікрон" [ Редактировать ]
Не панікувати щодо ситуації із появою нового штаму коронавірусу "Омікрон". Закликають в українському консульстві в Кенії. Спалах інфекції зафіксували на півдні континенту, і східних країн Африки він не дістався. Тож авіаційне сполучення зі світом тут не припиняється.
Щоправда уряд Кенії вже впровадив суворіші умови в'їзду для громадян Південно-Африканської республіки та Ботсвани. Зараз на узбережжі Кенії відпочиває чимало українських туристів і повернення додому відбуватиметься для них, як зазвичай, - зазначили у консульстві.
Олексій Сєрков, почесний консул України в Момбасі, Республіка Кенія:
Наразі в Кенії не зафіксовано жодного випадку захворювання на "Омікрон", але уряд країни пильно слідкує за мандрівниками з південної Африки та Ботсвани - вони мають сісти на двотижневий карантин. Зараз в Кенії і в Момбасі зокрема відпочиває багато наших співвітчизників та й почуваються добре, тож перейматися не потрібно.
по теме
Від ускладнень померли 557 пацієнтів. А ушпиталили напередодні 3,5 тисяч хворих.
Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції в Києві, на Донеччині й Полтавщині. Від початку вакцинальної кампанії - щеплення зробили понад 13 мільйонів українців.
Ушпиталили близько двох тисяч. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції у Києві, на Донеччині й Полтавщині.
У вихідні показники традиційно нижчі, ніж зазвичай. На сьогодні в Україні активних хворих на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому.
Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають - у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби.