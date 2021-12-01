Появление нового штамма вируса Оmicron увеличит потребности больных в кислороде. Бизнес оперативно реагирует на новые вызовы и заблаговременно наращивает объемы поставок кислорода медикам в 12 областях.



В ноябре 2021 года три предприятия азотного холдинга Ostchem (объединяет азотные заводы Group DF Дмитрия Фирташа) произвели и отгрузили больницам рекордные 469,2 тыс. м3 медицинского кислорода.



"Это более чем в полтора раза больше, чем в октябре, когда предприятия произвели 283,6 тыс. м3 кислорода", – говорится в пресс-релизe Group DF.



В ноябре 2021 года были поставлены рекордные объемы. В частности:



Черкасский "Азот" поставил 491,3 тонны медицинского кислорода (в октябре – 560 тонн). Кислород поставляется в цистернах больницам Сумской, Черкасской, Киевской, Волынской, Житомирской областей, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Николаевской областей.

Северодонецкий "Азот" поставил больницам 72,6 тыс. м3 медицинского кислорода (в октябре – 43,9 тыс. м3). Кислород поступает в баллонах в больницы Луганской и частично Донецкой областей.

"Ривнеазот" поставил 52,7 тыс. м3 кислорода (в октябре – 17,3 тыс. м3). Кислород отгружается в баллонах больницам Ровенской, Волынской и Житомирской областей.

Весь кислород, производимый заводами Ostchem, по решению акционера предприятий поставляется бесплатно в больницы 12 областей Украины. В координации с Министерством здравоохранения, главами ОГА и мэрами городов, медицинский кислород отгружается в баллонах или в специальных цистернах. Помимо поставок медицинского кислорода, предприятия на местах оказывают больницам дополнительную помощь, необходимую в условиях эпидемии. Прежде всего, речь идет о закупке различного оборудования для подачи кислорода, строительстве кислородных станций.

Олег Арестархов: благодаря сверхусилиям наших химиков предприятиям в ноябре предприятия увеличили производство кислорода на 65,5%

"На сегодняшний день три завода азотного бизнеса Group DF – Черкасский "Азот", Северодонецкий "Азот", "Ривнеазот" – остаются крупнейшими поставщиками медицинского кислорода в стране. С начала года эти предприятия отгрузили медучреждениям 1,171 млн м3 кислорода. В ноябре произошел значительный рост потребления медицинского кислорода больницами. Благодаря сверхусилиям наших химиков, предприятиям в ноябре удалось нарастить поставки кислорода на 65,5% – с 10 тысяч до 15 тысяч кубометров ежедневно и закрывать 100% поступающих к нам запросов", – цитируется в пресс-релизе Олег Арестархов, руководитель департамента корпоративных коммуникаций Group DF. По его словам, появление нового штамма вируса Omicron и его распространение на территории Украины – это новый вызов, к которому сейчас готовятся предприятия совместно с медиками.



"Уже очевидно, что потребность больниц в кислороде вырастет. Поэтому наш бизнес заблаговременно увеличил объемы производства, четко в соответствии с поступившими заявками МОЗ. Мы сегодня максимально помогаем системе медицины решить вопрос с медкислородом. Сейчас время ответственного бизнеса. Бизнес не подведет государство. Мы четко понимаем, что поставки кислорода имеют свою конкретную цену – это спасенные человеческие жизни. Поэтому, со стороны бизнеса не может быть каких-либо сбоев. Бизнес работает как швейцарские часы, мы делаем то что обещаем. Вы можете в этом убедится поговорив с любым "губернатором" или любым чиновником МОЗ, – резюмировал Арестархов



В 2021 году кроме помощи с поставками медкислорода, Group DF Дмитрия Фирташа поддержала украинскую медицину на сумму более 56 миллионов гривен. Большая часть помощи медикам была направлена непосредственно на борьбу с СOVID-19.