В Україні зростають пенсії, зарплати й прожитковий мінімум [ Редактировать ]
Відсьогодні українці отримуватимуть більше. Зростають пенсії, зарплати й прожитковий мінімум. До якого, до речі, й прив'язані соцвиплати. Тож наскільки "розбагатіємо"?
Отже, сам прожитковий мінімум збільшать на 80 гривень. Для непрацездатних він становитиме 1934 гривні. А для працездатних - майже дві з половиною тисячі.
Мінімальна пенсія - зрівняється з прожитковим мінімумом. До неї докинуть приблизно сотню. Водночас максимальна пенсія - буде майже 19 із половиною тисяч!
На пів тисячі зростає й мінімальна зарплата. Тепер вона становитиме 6500. А ще - додати грошей обіцяють учителям. У середньому 900 гривень. І тепер зарплата педагога - стартуватиме від 10 тисяч.
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Мінімальна пенсія підвищиться... на 80 гривень - до 1934 гривень. Не набагато більше докинуть і тим, хто має повний страховий стаж і старший за 65. Не забули в уряді й про безробітних жінок, які збираються в декрет.