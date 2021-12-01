Відсьогодні українці отримуватимуть більше. Зростають пенсії, зарплати й прожитковий мінімум. До якого, до речі, й прив'язані соцвиплати. Тож наскільки "розбагатіємо"?

Отже, сам прожитковий мінімум збільшать на 80 гривень. Для непрацездатних він становитиме 1934 гривні. А для працездатних - майже дві з половиною тисячі.

Мінімальна пенсія - зрівняється з прожитковим мінімумом. До неї докинуть приблизно сотню. Водночас максимальна пенсія - буде майже 19 із половиною тисяч!

На пів тисячі зростає й мінімальна зарплата. Тепер вона становитиме 6500. А ще - додати грошей обіцяють учителям. У середньому 900 гривень. І тепер зарплата педагога - стартуватиме від 10 тисяч.