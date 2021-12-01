Газу вистачить, якщо зима не буде суворою

Що ближче до зими, то більше газу! Постачальники по всій Україні фіксують збільшення споживання палива. Парадокс цього опалювального сезону: промисловість використання газу скорочує, а от населення - навпаки, тільки збільшує. Усе через високу ціну для бізнесу. Тож скільки палива викачуємо зі сховищ щодоби? І чи дотягнемо до весни? Богдан Вербицький продовжить.

В Україні газовий бум!

Олег Вінцюк, комерційний директор АТ "Львівгаз":

В цьому місяці використання природного газу було більше.

Бо цьогорічна осінь - суворіша, за минулу.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Вона в середньому була нижча на 5-7 градусів, ніж у попередньому році.

Наскільки збільшився "газовий попит"? І чи вистачить палива до кінця зими?

Юлія Бородіна, керуюча справами ОСББ:

Нежитлові приміщення ніхто не дотує. Нежитлові приміщення в середині житлового будинку повинні купляти цей газ з ринку. Цю вартість навіть ніхто не може спрогнозувати.

Бо вона - постійно змінюється. В цих будинках - справжній ціновий калейдоскоп. Усі квартири тут обігрівають - ось ці котельні. Минулого місяця паливо для них купували за двома різними цінами, але тепер ОСББ теж прирівняли до побутових споживачів. Тож куби - по вісім. Плюс доставка.

Юлія Бородіна, керуюча справами ОСББ:

Ми не будемо гратися з цими "обсяг-1", "обсяг-2".

А от бізнес, який працює в цих будинках, за газ має платити за ринковими цінами! Тож від централізованого опалення магазини, перукарні та кав'ярні поступово відмовляються.

Юлія Бородіна, керуюча ОСББ:

Переходять на електро, електричний обігрів. І ми просто розуміємо, що катастрофа… Воно ж вилізе з іншого боку. Це навантаження на мережі. Будинки не мають таких потужностей, щоб офіси могли нежитлові обігріватися електроенергією.

Відмовляється від газу не тільки малий чи середній бізнес, а й промислові гіганти! Бо паливо для них - головна сировина.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Одеський припортовий завод - так, вже давно зупинився. Тобто він фактично зупинився... Такі плани були ще у вересні. Бо тоді ціна уже була досить високою і тоді, скажімо так, вийшла на цей негативний результат.

Тож український газовий баланс трохи "перекошений"! Бо промисловість використання палива - скорочує, а от населення - навпаки. І факторів - два. Перший - ціна. Вісім гривень за куб - недорого. (якщо з ринком порівнювати). Другий - погода, бо температура - падає.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

І відповідно, збільшилось використання газу в цілому. Ми побачили збільшення обсягу споживання до 800 мільйонів кубометрів.

За приблизними підрахунками експертів, в аналогічний період минулого року українці спожили на 40 відсотків менше. Це по всій Україні. А в кожному регіоні - показник свій. У Львові, приміром, газу використали

Олег Вінцюк, комерційний директор АТ "Львівгаз":

80 мільйонів метрів кубічних. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, жовтень, то в цьому році використання було більшим на 10 мільйонів метрів кубічних, або на 12 відсотків.

Збільшення об'ємів фіксують і на Київщині, бо більшість будинків гріється ось такими котлами. Довелося навіть контракти переукладати!

Денис Смоляков, директор "Київоблгаз Збут":

З травня місяця був укладений контракт з "Йе енергія". Це дало нам змогу вставности фіксовану ціну для населення. Але, залишалося питання балансування, тому з першого жовтня ми на тих самих умовах отримали газ в НАК "Нафтогаз". Контракт укладений до першого квітня.

Та чи вистачить до квітня газу в сховищах? За оцінками експертів - так. Але - якщо зима не буде суворою.