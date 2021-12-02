Мексика получит собственную COVID-вакцину: названы сроки [ Редактировать ]
Глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляя очередной доклад о деятельности своего правительства, заявил о том, что до 22 года Мексика может завершить разработку собственной вакцины от коронавируса под названием Patria. Об этом стало известно в ходе трансляции выступления Обрадора.
Ставшее уже традиционным мероприятие проходило в присутствии десятков тысяч зрителей, несмотря на пандемию.
В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria.
Ученые в Мексике приступили к первой фазе клинических исследований вакцины Patria в апреле. В ходе прививочной кампании, идущей с конца 2020 года, в стране было использовано 132,63 млн препаратов различных производителей. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 65 млн человек.
С февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 3,88 млн случаев заражения, 294 246 заболевших умерли.
С понедельника в пяти расположенных на севере штатах действует средний уровень эпидемической угрозы.
В остальных 27 регионах ограничения, введенные для предотвращения распространения инфекции, по-прежнему остаются на самом низком уровне.
Напомним, что глава американской фармацевтической компании Moderna предрек снижение эффективности вакцин из-за штамма "Омикрон".
Кроме того, компания Johnson & Johnson оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против штамма "Омикрон". Также компания занимается разработкой вакцины, специфичной для этого варианта, если потребуется, то препарат включат в клинические исследования.
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