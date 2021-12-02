Мирний житель підірвався на ворожій міні [ Редактировать ]
На Сході України поранено мирного жителя - він підірвався на ворожій протипіхотній міні на околицях Мар'їнки.
Загалом за минулу добу противник двічі порушував режим припинення вогню. Неподалік Авдіївки обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Утрат серед українських воїнів немає. На провокації наші армійці відповідали вогнем.
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Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі - навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій.
Місто Станиця Луганська. Тут єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно.
Наші армійці кажуть - противник точно знав, що цілить не по військових, адже відстань до лінії фронту там - менше як два кілометри.
Супротивник обстрілював позиції Збройних сил, зокрема, біля Світлодарська, Старогнатівки і Новоолександрівки. Бив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Його стан стабільний, нині він у шпиталі. За добу штаб Об'єднаних сил нарахував шість ворожих атак. Дві з них - із застосуванням забороненої Мінськом зброї.