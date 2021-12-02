В медиків зросте заробітня плата - президент [ Редактировать ]
В українських лікарів з першого січня зросте зарплата. Мінімум складатиме 20 тисяч гривень. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Президент зауважив, що на збільшення виплат варто розраховувати і вчителям.
Володимир Зеленський, Президент України:
Середня заробітня плата лікаря в державі буде 24 тисяч гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. І я впевнений, що в своєму наступному посланні через рік такі самі слова я скажу про заробітну плату наших вчителів.
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