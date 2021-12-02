Экс-участница "ВИА Гры" поразила откровениями о группе [ Редактировать ]
Известная певица и экс-участница группы "ВиаГра"Анна Седокова ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram об опыте участия в группе продюсера Константина Меладзе "ВИА Гра".
Но в этом периоде столько же боли, сколько и реализации.
Исполнительница рассказала, что недавно ей позвонили с одного канала и предложили спеть на "огоньке" песню "Попытка". Конечно же, ее PR-менеджер отказал.
Там было столько лицемерия и плохих вещей, что никакое творчество не может оправдать эти поступки.
Ранее писали, что Тина Кароль выпустила клип на песню "Красиво".
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