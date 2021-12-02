Матч английской Премьер-лиги между "Уотфордом" и "Челси" едва не обернулся трагедией. На 15 минуте встречи одному из болельщиков на трибунах стало плохо, у мужчины прихватило сердце.

Другие фанаты тщетно пытались привлечь внимание окружающих к беде. К счастью, их сигналы увидел защитник лондонцев Маркос Алонсо.

Он сразу подбежал к главному судье и попросил остановить матч. Арбитр Дэвид Кут дал свисток, медицинские бригады обоих клубов бросились к пострадавшему.

Пока потерявшего сознание мужчину приводили в чувство, матч был остановлен, и команды отправились в раздевалку. К счастью, болельщика спасли, привели в сознание и отправили в больницу. Госпиталь, к счастью, находится рядом со стадионом Викаридж Роуд.

Отметим, что футболисты пробыли в раздевалке пол часа. А главные события в матче развернулись уже после вынужденного перерыва. После рестарта Мэйсон Маунт открыл счет на 29-й минуте, а затем на 43-й Эммануэль Деннис его сравнял.

А победу "Челси" принес точный удар Зиеха на 72-й минуте. 2:1 в пользу лондонцев, которые продолжают возглавлять турнирную таблицу.

🚨 Матч «Уотфорда» и «Челси» остановили на 35 минут



Фанату на трибуне срочно понадобилась медицинская помощь, он упал в обморок. Его доставили в больницу, состояние стабилизировали.



Респект Маркосу Алонсо, который помог медикам найти болельщика в толпе 👏🏻



Фану – здоровья 🙏🏻 pic.twitter.com/1IYqA8Vc9a — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 1, 2021

Напомним, что по итогам голосования "Золотой мяч" - высшую награду в футболе - в 2021 году получил аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. Для него эта награда стала седьмой в карьере. Роналду завоевал пять "Золотых мячей".

В голосовании за звание лучшего футболиста мира аргентинцу уступил нападающий немецкой "Бавари" Роберт Левандовски и полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки с командой Аргентины и стал лучшим бомбардиром испанской лиги с 30 голами.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.

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