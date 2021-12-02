Погода в Украине в нескольких областях уже зимняя. 2 декабря на высокогорье Карпат падает снег и ударил мороз до -6°С.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский ветрено и ограничена видимость.

"По состоянию на 09:05. 02.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Падает снег. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -6°С", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

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