Украину заметает снегом: невероятное видео зимней сказки [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Погода в Украине в нескольких областях уже зимняя. 2 декабря на высокогорье Карпат падает снег и ударил мороз до -6°С.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский ветрено и ограничена видимость.
"По состоянию на 09:05. 02.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Падает снег. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -6°С", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
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