На Донбасі загинув український військовослужбовець [ Редактировать ]
Український армієць загинув цієї ночі на Сході країни. А на ворожій протипіхотній міні на околицях Мар'їнки - підірвався мирний житель. Його травми - не були смертельними. Загалом за добу противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Зокрема, біля Шумів застосував 120 міномети. Сьогодні зранку ворог поновив обстріли - у напрямку Новолуганського бив із мінометів калібру 82 міліметри. Репортаж із передової - Руслана Смєщука.
Розмитою ґрунтовою дорогою на армійській вантажівці, бо легший транспорт тут зараз не проїде - ми прямуємо до передових позицій. У якийсь момент - водій тисне на педаль газу.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Дорога проглядається - велика імовірність ураження заходять їхні ПТУРисти й загрожують нашим.
Руслан Смєщук, кореспондент:
На цій ділянці водій їде максимально швидко - адже її прострілюють - тут часто застосовують керовані протитанкові ракети - Так звані ПТУРИ. Ось ви можете бачити сітки.
Вони зменшують ворожим спостерігачам зону видимості. А відповідно - і шансів на влучний постріл менше. Це лінія оборони біля Новоолександрівки, що міститься між контрольованою нами Попасною та окупованим Первомайськом. Ворожі бліндажі тут добре видно. І саме на цьому напрямку супротивник часто застосовує керовані ракети.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Заїжджають ПТУРисти, працюють по своїх напрямках. Вони дуже професійно діють, можуть завести ракету прямо в бійницю, прямо в пост.
Періодично - тишу навколишнього степу - розривають кулеметні черги.
Коли ворог починає гатити з кулеметів - це добра ознака, - розповідає Володимир. Вояк на фронті з 2015 року. Пояснює - якщо стріляє, значить боїться. Гірше коли навпаки - тихо.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Воно як би було тихо, то було б страшно, а так є стрільба - є рух. - А тиша? - А тиша напрягає. Тому що при тиші можуть щось планувати, щось готовити.
Іноді супротивник таки влучає. Сьогодні вночі від кулі ворожого снайпера загинув український оборонець.
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