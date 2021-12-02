Назван самый популярный автомобиль в Украине [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в ноябре 2021 года стал корейский кроссовер KIA Sportage. В прошлом месяце эту модель приобрели 1 155 покупателей, сообщает "УкрАвтопром".
За минувший месяц украинский автопарк пополнили 8,7 тыс. новых легковушек, что на 22% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом у потребителей пользовались автомобили марки Kia, которых было зарегистрировано 1 251 штук.
В ТОП-5 самых продаваемых марок автомобилей также вошли Toyota (974 ед.), Renault (882 ед.), Chery (612 ед.) и Mitsubishi (494 ед.).
Также в ТОП-10 месяца вошли такие марки: Hyundai - 439 шт. (+58%); Nissan - 431 шт. (+92%); Peugeot - 384 шт. (+33%); BMW - 348 шт. (+116%); Suzuki - 287 шт. (+14%).
Всего с начала 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020-го и почти на 9% превысило годовой результат прошлого года.
Ранее "Подробности" опубликовали рейтинг ТОП-10 самых надежных автомобилей от журнала Consumer Reports.
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