Бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в ноябре 2021 года стал корейский кроссовер KIA Sportage. В прошлом месяце эту модель приобрели 1 155 покупателей, сообщает "УкрАвтопром".

За минувший месяц украинский автопарк пополнили 8,7 тыс. новых легковушек, что на 22% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом у потребителей пользовались автомобили марки Kia, которых было зарегистрировано 1 251 штук.

В ТОП-5 самых продаваемых марок автомобилей также вошли Toyota (974 ед.), Renault (882 ед.), Chery (612 ед.) и Mitsubishi (494 ед.).

Также в ТОП-10 месяца вошли такие марки: Hyundai - 439 шт. (+58%); Nissan - 431 шт. (+92%); Peugeot - 384 шт. (+33%); BMW - 348 шт. (+116%); Suzuki - 287 шт. (+14%).

Всего с начала 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020-го и почти на 9% превысило годовой результат прошлого года.

Ранее "Подробности" опубликовали рейтинг ТОП-10 самых надежных автомобилей от журнала Consumer Reports.