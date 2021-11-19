ТОП-10 самых надежных автомобилей от Consumer Reports [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Популярный американский журнал Consumer Reports опубликовал очередной рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей.
Рейтинг составляется на основании отзывов автомобилистов, которые делятся своими впечатленими от эксплуатации конкретных моделей за последние 12 месяцев и неполадках, с которыми им пришлось столкнуться.
В нынешнем году 9 из 10 первых мест заняли автомобили японских брендов: Lexus, Mazda, Toyota, Infiniti, Honda, Subaru, Acura и Nissan.
На вершине рейтинга лучших автомобилей оказался внедорожник Lexus GX. В первой десятке нет ни одной модели от европейских производителей и всего одна американский автомобиль - кроссовер Cadillac XT5.
ТОП-10 лучших автомобилей от Consumer Reports
1. Lexus GX
2. Kia Niro EV
3. Toyota Prius Prime
4. Toyota Prius
5. Cadillac XT5
6. Mazda MX-5 Miata
7. Honda Insight
8. Toyota Highlander
9. Subaru Crosstrek
10. Mazda CX-9
В самом низу рейтинга оказался кроссовер Mercedes-Benz GLE, а в последней десятке есть модели Ford Explorer, Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Volvo XC 90, Volkswagen Tiguan, Tesla Model Y.
Любопытно, что электромобили Tesla, как и электромобили других компаний, особенно в сегменте SUV, показали слабые результаты. Электрические SUV находятся в самом низу рейтинга из всех сегментов автомобилей.
Например, владельцы Tesla Model Y жалуются на плохую подгонку панелей кузова, утечки и другие проблемы в климат-контроле, владельцы Tesla Model X - на проблемы в работе дверей в форме крыла чайки, которые сама компания называет "крыльями сокола".
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