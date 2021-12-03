З богом, трояндами і під панк-рок! Ангелу Меркель провели з посади канцлера, яку вона обіймала 16 років. У Берліні відбулася офіційна церемонія уряду "Вечірня зоря". У ній взяв участь бундесвер - і це найвищий знак поваги, який цивільна людина може отримати від німецьких військових.

За традицією, канцлер вибирає музичний супровід для церемонії. Меркель замовила християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе" та композицію "Ти забув кольорову плівку" панк-рокерки Ніни Хаген. Остаточно полишити свій кабінет Ангела Меркель має до кінця наступного тижня. Її наступником стане Олаф Шольц.