Япония на месяц закрылась для иностранцев [ Редактировать ]
Источник: Kyodo News
Власти Японии приостановили на 30 дней действие всех выданных виз для иностранцев из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.
Япония с 8 ноября смягчила въездные ограничения для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и возобновила оформление новых виз. 30 ноября власти были вынуждены отменить эти послабления из-за угрозы распространения "Омикрона". С 2 декабря действие всех выданных виз было приостановлено по крайней мере на один месяц.
Власти Японии приняли решение ограничить число въезжающих в страну до 3,5 тыс. человек в день. Приоритет - возвращение соотечественников в страну. Все прибывающие, даже вакцинированные, обязаны пройти двухнедельный карантин.
В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам.
Напомним, что Украина с 3 декабря запретила въезд из восьми стран (ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави), где бушует "Омикрон".
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