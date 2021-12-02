Украина запретила въезд из восьми стран, где бушует "Омикрон" [ Редактировать ]
Источник: аэропорт "Борисполь"
В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", Украина закрывает свои границы для граждан восьми африканских стран. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
С 00:00 03 декабря 2021 года на период действия карантина Украина запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави, которые находились на территории этих стран не менее семи дней за последние 14 дней.
Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины (супруги или дети граждан Украины), которые прибывают в Украину из указанных выше стран, обязаны уйти на обязательную самоизоляцию и пройти обсервацию.
Напомним, что генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона".
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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